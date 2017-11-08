Предстоящие новости: 8.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 8-го ноября, в Авиаучебном центре ГУГА РА состоится представление программы авиационной подготовки летчиков на получение сертификатов PPL, установленных ICAO. Отныне эти сертификаты можно будет получать, пройдя соответствующее обучение в Авиаучебном центре ГУГА РА.

В Ереване состоится высокопоставленный форум EU4Energy по теме «Выявление потенциала для энергосбережения».

Сегодня, 8-го ноября, состоится пресс-конференция депутата НС Армении Гагика Минасяна. Он представит бюджет на 2018 год.

Сегодня, 8-го ноября, состоится пресс-конференция замминистра экономического развития и инвестиций Эмиля Тарасяна, исполнительного директора UITE Карена Варданяна и руководителя команды проекта «Содействие развитию МСБ в Армении» Эвы Нехер. Главная тема бизнес-инновационного форума в этом году - создание цифровой экономики, разработка инновационных стратегических подходов, развитие научно-исследовательских инфраструктур. Форум, который проводится в пятый раз, состоится 10-11-го ноября в Дилижане, под покровительством премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Основная цель форума – создание платформы для профессионального обсуждения стратегических вопросов. Будут обсуждаться темы создания цифровой экономики, разработки инновационных стратегических подходов, развития научно-исследовательских инфраструктур.Будут затронуты вопросы защиты интеллектуальной собственности.

Сегодня, 8-го ноября, состоится пресс-конференция эксперта по продовольственной безопасности Георгия Аветисяна и врача Арсена Торосяна.

В Союзе писателей Армении состоится торжество по случаю 60-летия прозаика Эдуарда Хачикяна.

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