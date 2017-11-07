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За минувшие сутки на территории Армении раскрыто по 9 случаев мошенничества и кражи


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 6 и 7 ноября, раскрыто 2.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также по 9 случаев мошенничества и кражи, 2 случая присвоения, по 1 случаю вымогательства, хулиганства и служебного подлога или служебной халатности, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю убийства, причинения телесных повреждений, кражи и незаконной вырубки деревьев.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 19 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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