Президент Армении принял содокладчиков ПАСЕ

Президент Армении Серж Саргсян принял членов мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), содокладчиков ПАСЕ Алана Миля и Джузеппе Галати.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Саргсян подчеркнул важность процесса мониторинга ПАСЕ в контексте укрепления демократии в Армении и отметил, что сотрудничество с Советом Европы, в результате которого в последние годы был достигнут прогресс в области прав человека, демократии и верховенства закона, исходит из интересов Армении.

Президент подчеркнул, что Армения также способствовала развитию и укреплению этой важной общеевропейской структуры, всегда придерживаясь надлежащего выполнения своих обязательств перед СЕ. Встречи с содокладчиками ПАСЕ, по оценке президента Саргсяна, постоянно проходят в открытой и конструктивной атмосфере, что помогает выполнять работы в правильном направлении и иметь положительные результаты.

Президент отметил, что визит содокладчиков совпал с важным периодом системных реформ в Армении, который беспрецедентен с точки зрения общественного доверия к избирательному процессу и формирования общественного консенсуса, который последовал за выборами. Эти процессы получили положительный отзыв международных наблюдательных миссий, в том числе со стороны делегации ПАСЕ.

Серж Саркисян еще раз подчеркнул, что Совет Европы является важным партнером в осуществлении реформ в Армении, и Ереван заинтересован в продолжении активного сотрудничества. Принимая во внимание тот факт, что это последний визит Алана Миля в Армению, Серж Саргсян высоко оценил его деятельность, которая была эффективной, конструктивной и полезной в плане решения проблем.

Содокладчики с удовлетворением отметили изменения, которые они наблюдали во время своего визита в Армению.

Они отметили важность факта, что Армения приняла и поддержала сирийско-армянских беженцев. Содокладчики отметили, что это может быть хорошим примером для других народов. Они поздравили президента Республики Армения с замечательным прогрессом в стране и отметили, что СЕ высоко оценивает переход Армении от полупрезидентской системы управления к более демократической парламентской системе, а также согласованность приверженности страны реформированию конституционных изменений. Содокладчики выразили надежду на то, что будут направлены усилия на дальнейшее укрепление демократии и позиции Армении в мире.

На встрече также был затронут переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.