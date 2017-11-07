Глава МИД Армении представил премьер-министру Израиля усилия по мирному урегулирования конфликта Нагорного Карабаха

Находящийся в Израиле с официальным визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 7 ноября встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, встреча стартовала в расширенном составе с участием делегаций, а потом продолжилась личной беседой.

Приветствуя гостя, премьер Израиля отметил важность визита главы МИД Армении и подчеркнул, что Израиль готов расширять отношения с Арменией, и между странами есть большой потенциал сотрудничества.

Поблагодарив за приглашение и прием, Налбандян передал президенту Израиля приветствия и теплые пожелания президента Армении Сержа Саргсяна. Министр с удовлетворением отметил, что в армяно-израильских отношениях в последнее время наблюдается активация армяно-израильских отношений. Налбандян выразил уверенность в том, что основываясь на богатых исторических традициях двух дружественных народов, отношения между Арменией и Израилем при помощи совместных усилий получат новый импульс.

Собеседники отметили символичность того факта, что визит происходит в юбилейный год 25-лкетия установления дипломатических отношений между двумя странами. Они выразили уверенность в том, что это хорошая возможность оценить пройденный путь и предпринять новые шаги по развитию отношений.

В ходе встречи стороны также обсудили двустороннюю повестку армяно-израильских отношений и вопросы сотрудничества на международных платформах. Были затронуты экономические вопросы.

Премьер-министр Израиля и глава МИД Армении обсудили богатое армянское историческое наследие в Израиле. Премьер-министр Нетаньяху и министр Налбандян обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам и событиям на Ближнем Востоке.

Глава МИД Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.