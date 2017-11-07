Премьер-министр Армении присутствовал на открытии солнечной электростанции «Талин-1»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 7 ноября в городе Талине Арагацотнской области Армении присутствовал на открытии солнечной электростанции мощностью в 1 МВт «Талин-1».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было отмечено, что данный проект очень важен для развития солнечной энергетики, экологии и экономики Армении.

После официальной церемонии открытия премьер побеседовал тет-а-тет с генеральным секретарем Международного секретариата энергетической хартии Урбаном Руснаком. Карапетян отметил, что сфера энергетики является одной из быстроразвивающихся сфер Армении, и государство придает важность диверсификации отрасли. Руснак поприветствовал шаги правительства по обеспечению энергетической безопасности страны.