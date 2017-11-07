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Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил в Иерусалиме Яд Вашем


Находящийся в Израиле с официальным визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 ноября посетил в Иерусалиме Яд Вашем и возложил венок к мемориалу жертв Холокоста.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, после тура в музее Холокоста глава МИД Армении сделал заметку в книге почетных гостей:

«Самый важный урок, который мы получаем при посещении Яд Вашем в Иерусалиме и мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване заключается в том, что новые геноциды и преступления против человечности могут быть предотвращены только совместными усилиями международного сообщества. Моральный долг переживших ужасы геноцида армянского и еврейского народов - стоять на передовой линии этих усилий».

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