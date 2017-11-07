Глава МИД Армении и министр регионального сотрудничества Израиля обсудили последние региональные и международные события

Находящийся в Израиле с официальным визитом министр иностранных дел Эдвард Налбандян 6 ноября встретился министром регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя министра Налбандяна, Цахи Ханегби с теплотой упомянул о встрече с главой МИД в этом году в Ереване, выразив надежду на то, что текущий визит придаст новый импульс армяно-израильским отношениям.

Поблагодарив за прием, Эдвард Налбандян с удовлетворением отметил, что активизация взаимодействия и более частые взаимные визиты в последнее время свидетельствуют о взаимном интересе Армении и Израиля к дальнейшему углублению отношений.

В ходе встречи собеседники коснулись процесса реализации соглашений, достигнутых в рамках визита министра Ханегби в Армению.

Министры также подробно обсудили последние региональные и международные события.