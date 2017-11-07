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Школьница расплакалась из-за провальной фан-встречи и стала звездой интернета


Автор YouTube-канала «Лайк TV Шоу» 10-летняя девочка по имени Алина записала видео, в котором рассказала о встрече фанатов ее блога, на которую никто не пришел. Короткий ролик быстро стал вирусным и набрал уже более 553 тысяч просмотров. Алина объяснила, что купила много конфет и подготовила загадки для поклонников. Она провела в парке полчаса в ожидании людей, искала их, а затем вернулась домой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На протяжении рассказа девочка не смогла сдержать слез. На момент написания материала «Лайк TV Шоу» набрал уже более 24 тысяч подписчиков.



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