Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-11-17

ЕРЕВАН, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 ноября, курс доллара США вырос на 0.58 драмa и составил 485.74 драм. Курс евро сократился на 1.12 драмa и составил 561.81 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.27 драм. Курс британского фунта вырос на 3.00 драмa и составил 638.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 81.41 драмa и составила 19847.52 драм. Цена серебра сократилась на 2.34 драмa и составила 264.16 драм. Цена платины сократилась на 29.66 драмa и составила 14351.93 драм.