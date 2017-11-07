МИД КНР: визит Дональда Трампа в Китай будет иметь большое историческое значение

Визит президента США в Китай с 8 по 10 ноября будет иметь большое историческое значение для китайско-американских отношений. Такую оценку дала в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Китайская сторона уделяет большое внимание предстоящему приезду Трампа. Помимо организации серии мероприятий, которые состоятся в рамках этого государственного визита, мы также намерены провести неформальные встречи лидеров двух стран, - отметила она. - Мы верим, что благодаря серьезным усилиям Пекина и Вашингтона по подготовке к приезду американского президента в Китай, этот визит пройдет успешно и будет иметь большое историческое значение".

"Трамп станет первым зарубежным лидером, посетившим нашу страну после XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК, завершился 24 октября). Встреча глав двух государств, в ходе которой в рамках стратегического диалога будут обсуждаться важные проблемы, состоится в Пекине на фоне значительных сложных изменений, наблюдаемых в мире", - добавила она.





