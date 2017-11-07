Председатель Национального Собрания Армении наградил Вараздата Авояна

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 7 ноября за большой вклад в общественно-политическую жизнь и в связи с 70-летием наградил Вараздата Авояна Памятной медалью председателя НС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, поздравляя В.Авояна, спикер парламента пожелал юбиляру долголетия и благополучия.