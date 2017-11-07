Парламент Шотландии эвакуировали из-за подозрительного предмета

Из здания парламента Шотландии эвакуировали людей после того, как в одном из помещений была обнаружена подозрительная упаковка. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник The Independant.

На место происшествия прибыла полиция.

Газета отмечает, что по неподтвержденным данным, в упаковке оказался белый порошок неизвестного происхождения.