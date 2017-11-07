Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины
Участницы конкурса Miss BumBum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из сырого мяса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Huffington Post.
Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.
Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение «Женщины — не просто кусок мяса».
Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц.
- 17:29 Раскрыта себестоимость новейшего iPhone X
- 17:25 МИД КНР: визит Дональда Трампа в Китай будет иметь большое историческое значение
- 17:19 Глава МВД Украины Аваков презентовал книгу о Ленине
- 17:01 Парламент Шотландии эвакуировали из-за подозрительного предмета
- 16:56 Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины
- 16:49 Президентство Трампа негативно влияет на мировую экономику, показал опрос
- 16:42 Назван самый крутой люксовый бренд в мире
- 16:28 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 16:18 Samsung поиздевалась над iPhone X
- 16:13 Комиссия НС Армении одобрила законопроект, по которому работающие матери в Армении смогут нанять няню за счет государства
- 16:12 ООН: с марта 2015 года в Йемене убиты и ранены более 14 тыс. мирных жителей
- 16:06 По результатам экспертизы, в момент происшествия женщина, обвиняемая в убийстве мужа, находилась в состоянии аффекта
- 15:47 Во Франции и Швейцарии во время антитеррористической операции задержали 10 человек
- 15:36 Политолог Александр Искандарян видит очередную тенденцию к восстановлению процесса урегулирования карабахского конфликта
- 15:34 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 15:26 Ученые выяснили, чем недосып опасен для окружающих
- 15:24 В Раде отказались уволить главу МВД Авакова
- 14:59 Во Вьетнаме число погибших из-за тайфуна достигло 69 человек
- 14:56 Политолог Александр Искандарян не видит политических препятствий к подписанию соглашения Армения-ЕС
- 14:56 Температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса
- 14:51 Общественный диалог не может происходить путем фальшивого миротворчества на фальшивой «Платформе мира» азербайджанской стороны: Руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян
- 14:46 Документы уменьшают вероятность широкомасштабных военных действий: руководитель армянской делегации Армен Ашотян - о резолюции «Евронест» Համօգտագործել
- 14:42 Реконструкция легендарного военного парада 1941 года состоялась в Москве
- 14:39 Саудовский кронпринц обвинил Иран в поставках ракет хуситам
- 14:35 Трамп: Вашингтон не стремится использовать силу в отношении Пхеньяна
- 14:23 Против моих сыновей может быть начато расследование: премьер-министр Турции Бинали Йылдырым откликнулся на публикацию Paradise Papers
- 14:22 Руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян видит необходимость в переоценке важности сотрудничества с европейскими структурами
- 14:18 Президент Армении Серж Саргсян принял вице-президента Азиатского банка развития Венкая Жанга
- 14:06 Завершился срок подачи заявлений об аннулировании итогов голосования
- 14:05 Марочный блок с пятью марками, посвященными картинам Айвазовского, пущен в оборот
- 13:59 В Сиднее предъявили обвинение женщине, въехавшей в здание школы
- 13:45 Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом
- 13:31 Признание Геноцида армян штатом Индиана имеет пропагандистское и моральное значение: Арут Сасунян
- 13:16 СМИ: подавший в отставку премьер Ливана покинул Эр-Рияд и отправился в Абу-Даби
- 13:04 Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг рекордного минимума
16:10, 04.11.2017
Просмотрели 1239 раз Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли
19:45, 06.11.2017
Просмотрели 1034 раз Штат Индиана признал Геноцид армян
19:14, 02.11.2017
Просмотрели 1023 раз Если Азербайджан желает, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку- Тбилиси-Карс, то должен признать независимость Арцаха: Шармазанов
13:45, 04.11.2017
Просмотрели 974 раз Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию
12:24, 05.11.2017
Просмотрели 970 раз Чувство безнаказанности за преступления против армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация РА в ЮНЕСКО