Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины

Участницы конкурса Miss BumBum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из сырого мяса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Huffington Post.

Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.

Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение «Женщины — не просто кусок мяса».

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц.