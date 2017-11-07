Президентство Трампа негативно влияет на мировую экономику, показал опрос

Президентство Дональда Трампа негативно влияет на темпы роста мировой экономики, следует из опроса немецкого института экономических исследований IFO, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Спустя год после выборов Дональда Трампа (президентом США — ред.) эксперты по международной экономике считают, что он отрицательно влияет на мировую экономику. К такому мнению пришли 73,9% участников опроса IFO, в котором были задействованы 929 экспертов из 120 стран" — говорится в сообщении института.

Сообщается, что более половины опрошенных (57,6%) считают, что политика администрации Трампа отрицательно влияет на американскую экономику. По их мнению, президентство Трампа негативно сказалось на сфере социальной справедливости и защиты климата. Эксперты из Канады и Мексики, а также Ирландии утверждают, что политика США оказывает "особенно плохое влияние на их страны", отмечается в результатах опроса.