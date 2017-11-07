Samsung поиздевалась над iPhone X

Компания Samsung выпустила рекламный ролик линейки смартфонов Galaxy, в котором заостряется внимание на минусах iPhone. Создатели видео предлагают «повзрослеть» и купить гаджет от Samsung, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По сюжету видео молодой человек покупает в 2007 году первый iPhone и сталкивается с нехваткой памяти при попытке снять фото. В 2013-м он приобретает iPhone 5s без поддержки стилуса, а в 2016-м уже пользуется iPhone 6s без влагозащиты. Затем он покупает iPhone 7, с которым ему приходится пользоваться переходником для одновременного просмотра фильма с наушниками и зарядки. В результате юноша все же переходит на Samsung Galaxy Note8.

В конце ролика он проходит мимо очереди за iPhone X, в которой стоит мужчина с прической в виде выступа на экране смартфона.