В НС Армении рассматривается вопрос возможности предоставления работающим мамам услуг няни за счет государства, а также создания электронной биржи труда. Комиссия НС Армении одобрила законопроект, по которому работающие матери в Армении смогут нанять няню за счет государства.

Как передает«Арменпресс», об этом сказал министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.

По его словам, в 2018 году правительство планирует осуществить три новые программы, нацеленные на решение социально-демографических проблем, в частности, уже представлена законодательная инициатива по возможности совмещения работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет."Мы планируем предоставить возможность молодым мамам совместить возможность работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, когда она может находиться в декретном отпуске на законных основаниях. В частности, мы предлагаем возможность на время работы молодой мамы предоставлять ей няню, услуги которой будут оплачиваться со стороны государства", - сказал Асатрян.