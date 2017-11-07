ООН: с марта 2015 года в Йемене убиты и ранены более 14 тыс. мирных жителей

Более 14 тыс. мирных жителей убиты или получили ранения в охваченном вооруженным конфликтом Йемене с марта 2015 года. Эти данные привел на брифинге во вторник в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Общее число убитых и раненых среди гражданских лиц достигло с марта 2015 года 14 тыс. 168 человек, включая 5 тыс. 295 убитых и 8 тыс. 873 раненых", - сказал он. Эти сведения проверены йеменским офисом УВКПЧ, однако "реальное число, видимо, значительно выше", предположил Колвилл.

Касаясь блокады Йемена, введенной возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, официальный представитель сказал, что в УВКПЧ "крайне обеспокоены" тем, что это решение может "негативно сказаться на помощи ни в чем не повинному гражданскому населению".

по данным ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.





