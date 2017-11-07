По результатам экспертизы, в момент происшествия женщина, обвиняемая в убийстве мужа, находилась в состоянии аффекта

Следственный комитет Армении продолжает следствие по делу об убийстве Тиграна Мартиросяна в Лори. Согласно заключению экспертизы, обвиняемая в момент происшествия находилась в состоянии аффекта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, тело жителя Лори Т.Мартиросяна было обнаружено около полуночи 25 мая 2017 года в его доме. По предварительным данным, несовместимое с жизнью огнестрельное ранение мужчина получил во время ссоры с женой. По данным следствия, мужчина частенько позволял себе рукоприкладство в отношении дражайшей половины. Очередная ссора началась поздно вечером 24 мая. Подвыпивший Мартиросян стал швырять разные предметы в жену, затем стал преследовать, угрожая пистолетом. Отчаявшаяся женщина толкнула мужа, выхватила пистолет и застрелила.

Женщине предъявлено обвинение по статье 108 УК (превышение необходимой самообороны). Согласно результатам экспертизы, в момент происшествия женщина находилась в состоянии аффекта. При этом эксперты пришли к заключению, что женщина не страдает каким-либо заболеванием, и могла осознавать опасность своих действий, и потому признана вменяемой.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.