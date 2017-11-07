Во Франции и Швейцарии во время антитеррористической операции задержали 10 человек

Французские и швейцарские стражи порядка во вторник задержали десять человек в ходе совместной антитеррористической операции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По информации издания, возраст задержанных от 18 до 65 лет. Отмечается, что они планировали осуществить теракт на территории Франции, его подготовку они обсуждали в соцсетях.

Десять человек были задержаны во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, а также в парижском регионе. Еще одного подозреваемого задержали на территории Швейцарии. Он находился в тесном контакте с теми, кто был задержан во Франции.

Издание отмечает, что некоторые из задержанных ранее уже были известны службам безопасности своими радикальными взглядами.