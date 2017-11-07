7 ноября Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по армянским вопросам Джузеппе Галатти и Алана Милла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, приветствуя гостей, сказал о важности периодических визитов в Армению содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по армянским вопросам, поскольку это позволяет обсуждать процесс реформ и исполнения взятых Арменией обязательств.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поблагодарил гостей за сотрудничество и деятельность по укреплению демократии в Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян высоко оценил содействие содокладчиков в процессе исполнения взятых Арменией обязательств.

«С момента членства в Совете Европы Армения была активно вовлечена в работу структуры и ее различных органов. Мы высоко оцениваем наше сотрудничество и благодарны Совету ЕС за экспертное содействие, в том числе и в деле разработки пакетов законодательных реформ. Считаю, что Армения прошла большой путь в направлении выполнения взятых обязательств, о чем свидетельствуют результаты мониторинга ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы», – сказал Карен Карапетян.

Содокладчики в свою очередь согласились с тем, что Армения за достаточно короткий срок прошла достаточно длительный путь, добавив, что после общегосударственных выборов страна вступила в следующую стадию изменений и развитий.

Премьер РА обратился также к возможностям экономического сотрудничества с различными интеграционными объединениями и отдельными странами, коснулся улучшения бизнес-среды, стимулирования инвестиционной активности и работ, направленных на привлечение инвестиций.

«Нашей главной целью является обеспечение как отечественных, так и иностранных инвесторов всеми необходимыми условиями для деятельности. Особое внимание также уделяется бизнес-среде, за последний год зарегистрированы позитивные результаты, однако мы знаем также и слабые стороны, проводим работу по их устранению», – отметил К. Карапетян.

Содокладчики ПАСЕ поприветствовали реформы, проводимые правительством Армении в различных сферах. «Можно выразить благодарность сразу за две вещи: во-первых, за достойный и серьезный подход, который демонстрирует Армения по вопросу беженцев из Сирии, в частности сирийских армян. Мы признательны за это. Это пример, на котором могут основываться и которому могут следовать также и другие народы. И от имени Совета Европы мы благодарны вам за ту работу, которую в Европе выполняют дипломаты и представители Армении, армянская делегация в ПАСЕ. Мы можем заверить, что продолжим оказывать поддержку вам – в вопросе сохранения этого темпа на пути построения новой Армении вашей мечты», – отметил Алан Мил.

Премьер К. Карапетян выразил благодарность за оценку и готовность оказания содействия, отметив: «Наши отношения с СЕ продолжат углубляться, согласно взятым на себя Арменией политическими обязательствам. Их реализация поспособствует расширению демократии в стране, прав и основополагающих свобод человека, в качестве устойчивых компонентов нашей безопасности и стабильного развития».