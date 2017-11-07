В Раде отказались уволить главу МВД Авакова

Парламент Украины во вторник отказался уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности, соответствующий проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной рады. В парламенте зарегистрировано несколько проектов постановлений, однако Рада до сих пор их не рассматривала. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания. По закону членов кабинета министров назначает и увольняет Верховная рада.

"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", — говорится в проекте постановления.

В документе также отмечаемся, что за время работы Авакова на посту главы МВД показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям, выросли на 30%, а уровень раскрытия упал на 10% по сравнению с показателями за прошлые годы.

Также инициаторы отставки указывают на причастность главы ведомства к коррупционному скандалу. На прошлой неделе антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных сын Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.