Во Вьетнаме число погибших из-за тайфуна достигло 69 человек

Число погибших из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где проходит саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), достигло 69 человек, 30 считаются пропавшим без вести, как передает Арменпресс,об этом сообщает газета Việt Nam News.

Ранее сообщалось, что жертвами тайфуна стали 47 человек, 21 пропал без вести.

Стихия разбушевалась в субботу недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Власти сообщили, что сильный ветер сорвал крыши с 119 тысяч домов, более 1,4 тысячи разрушены. В некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал от местных властей как можно быстрее ликвидировать последствия тайфуна, в особенности в городе Дананг и провинции Куангнам, где проходит саммит АТЭС, чтобы гарантировать успешное проведение всех запланированных мероприятий.