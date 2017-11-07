Политолог Александр Искандарян не видит политических препятствий к подписанию соглашения Армения-ЕС

«Всеобъемлющее и расширенное рамочное соглашение» между Арменией и ЕС будет подписано, если не 24-го ноября, то позднее. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он посчитал вероятным подписание соглашения во время саммита в Брюсселе. «Нет политических препятствий к подписанию соглашения Армения-ЕС, проблема, скорее, носит технический характер», - сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По его словам, если этот документ не понравится Армении, то она его попросту не подпишет.

Как сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, политических препятствий к подписанию соглашения Армения-ЕС нет не только для Армении, но и для Европы и РФ.

«Текст соглашения до этого был согласован со всеми странами»,- сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.