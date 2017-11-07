Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

Температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса


8-го и 11-го ноября на территории Армении ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, 9-10 ноября в большинстве регионов и Ереване ожидается дождь. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Утром 9-го ноября температура понизится на 2-3 градуса, в дальнейшем изменения будут незначительные. 

В Ереване воздух будет прогреваться днем до 13-15 градусов, ночью – до 5-7. 

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