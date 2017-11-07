Общественный диалог не может происходить путем фальшивого миротворчества на фальшивой «Платформе мира» азербайджанской стороны: Руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян

Азербайджанская сторона пытается возродить проект так называемой “Платформы мира”. После бесславного фиаско первой платформы это вторая попытка Баку – фальшивого миротворчества и восстановления доверия фальшивыми средствами. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил сегодня на пресс-конференции в Национальном Собрании Армении руководитель армянской делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» Армен Ашотян.

«В работе с Европарламентом мы должны быть бдительными, учитывая горький опыт ПАСЕ. Азербайджанская сторона пытается возродить проект так называемой Платформы мира. После бесславного фиаско первой платформы это вторая попытка Баку – фальшивого миротворчества и восстановления доверия фальшивыми средствами. Нам, конечно, необходимо восстановление доверия, однако общественный диалог не может носить имитационного характера и укладываться в логику азербайджанской пропаганды», – сказал Ашотян.