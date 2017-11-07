Документы уменьшают вероятность широкомасштабных военных действий: руководитель армянской делегации Армен Ашотян - о резолюции «Евронест» Համօգտագործել

Парламентская Ассамблея «Евронест» приняла предложенную армянской делегацией срочную резолюцию, регулирующую применение «Смертельного самоуправляемого оружия», что показывает важную оценку, которую Парламентская Ассамблея «Евронест» придает производству и применению подобного оружия и осуждает его применение по отношению к гражданскому населению в зонах конфликтов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил сегодня на пресс-конференции в Национальном Собрании Армении руководитель армянской делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» Армен Ашотян.

К инициативе армянской делегации присоединились представители Грузии и Молдовы.

«Документы не могут предотвратить войну. Иногда журналисты говорят – вот вы поехали, приняли послания, резолюции, а Азербайджан, все равно, стреляет. Да, документы не могут предотвратить войну: документы уменьшают вероятность широкомасштабных военных действий, документы создают политическую волю, среду, а позже - помогают наказать виновных. В этом результат дипломатической работы», - сказал руководитель армянской делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» Армен Ашотян.

Армен Ашотян сообщил также, что на сессии ПА «Евронест» в Киеве приняты 4 доклада, которые относились к энергетической, экономической, социальной и политической сферам. Приняты также 3 резолюции, одну из которых представила армянская делегация.