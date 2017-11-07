Реконструкция легендарного военного парада 1941 года состоялась в Москве

Реконструкция легендарного военного парада 1941 года состоялась во вторник на Красной площади в Москве. Его участников приветствовал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Реконструкция призвана напомнить о героических моментах в истории страны, о храбрости и стойкости защитников Москвы, которые сразу после окончания парада отправились на фронт.

Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной немецко-фашистскими войсками столице начался парад войск Красной Армии. Всего в легендарном параде участвовали 28,4 тыс. человек. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.

По силе воздействия на ход событий историки приравнивают этот парад к важной военной операции.