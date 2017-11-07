Саудовский кронпринц обвинил Иран в поставках ракет хуситам

Власти Саудовской Аравии обвинили Иран в поставках баллистических ракет йеменским мятежникам-хуситам, что в Эр-Рияде рассматривают как прямую военную угрозу со стороны Исламской Республики. Об этом заявил в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном наследный принц Мухаммед бен Сальман, возглавляющий министерство обороны королевства. Выдержки приводит во вторник Саудовское агентство печати.

"Вовлеченность иранского режима в поставки формированиям хуситов ракет - прямая военная агрессия со стороны Тегерана", - подчеркнул саудовский кронпринц, указав, что эти действия "можно рассматривать как акт войны против королевства", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство, британский министр в свою очередь "осудил запуск хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда, подтвердив "солидарность Великобритании с королевством в противостоянии угрозам безопасности".

Ранее глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр заявил, что королевство оставляет за собой право дать пропорциональный ответ на враждебные действия Ирана в отношении королевства.





