Трамп: Вашингтон не стремится использовать силу в отношении Пхеньяна

США не стремятся к силовому решению ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Сеуле на совместной с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином пресс-конференции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лидер США подчеркнул, что, несмотря на то, что ракетно-ядерные эксперименты Пхеньяна представляют серьезную угрозу для всего мира, Вашингтон "не стремится решить проблему военным путем". Трамп отметил, что дипломатическое решение вопроса было бы предпочтительнее.

В свою очередь Мун Чжэ Ин подчеркнул, что сейчас настало время сфокусироваться на давлении и санкциях в отношении Северной Кореи, чтобы вынудить ее начать переговоры об отказе от ядерных вооружений.