Президент Армении Серж Саргсян принял вице-президента Азиатского банка развития Венкая Жанга

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития (АБР) Венкая Жанга. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Приветствуя гостя в Армении, Президент Республики высоко оценил миссию и роль АБР в деле экономического развития Армении, подчеркнув, что в сотрудничестве со ставшим стабильным партнёром для страны банком за прошедшие двенадцать лет в Армении реализованы многочисленные программы, которые включали и общественный, и частный сектор. Серж Саргсян выразил надежду, что налаженное плодотворное сотрудничество продолжится.Вице-президент АБР в начале встречи с теплотой вспомнил встречу с Президентом Сержем Саргсяном, состоявшуюся в Нью-Йорке в рамках инвестиционного форума и в свою очередь с удовлетворением констатировал, что в сотрудничестве Армении с банком отмечается заметный прогресс. Венкай Жанг отметил, что реализованные в ряде важных для экономики Армении отраслей порядка трёх десятков программ, которые нацелены на развитие инфраструктур Армении, реформы, повышение качества общественного управления, взаимодействия государства и частного сектора, оказали своё влияние на развитие экономики.Вице-президент АБР проинформировал, что банк сейчас работает в направлении разработки «Стратегии сотрудничества с Арменией на 2019-2023 гг.», которая будет включать в себя среднесрочные и долгосрочные программы развития. В этом контексте Венкай Жанг поинтересовался у Президента Республики теми приоритетами экономики Армении, которые могут быть заложены в основу новой стратегии и стать программами сотрудничества на ближайшие годы. Вице-президент АБР подчеркнул, что банк готовится помогать Армении не только в деле реализации национальных программ, но также в работах, нацеленных на стимулирование регионального сотрудничества.Президент попросил в ходе разработки новой стратегии обратить внимание в особенности на программы развития инфраструктур, поскольку он убеждён, такие программы будут ощутимо способствовать повышению конкурентоспособности экономики. По мнению Президента Республики, без развитых инфраструктур невозможно иметь конкурентную экономику.Серж Саргсян счёл следующим приоритетом для Армении настойчивое продолжение реформ в таких важнейших сферах, как, к примеру, социальная, финансовая, улучшение делового климата, реформы в сфере городского транспорта, цифровизация экономики и так далее.Вице-президент АБР Венкай Жанг заверил, что банк продолжит оказывать содействие программам, имеющим ключевое значение с точки зрения развития экономики Армении, в том числе, цифровизации экономики.