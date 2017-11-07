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Руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян видит необходимость в переоценке важности сотрудничества с европейскими структурами


Необходимо переоценить важность парламентского сотрудничества с европейскими структурами. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил сегодня на пресс-конференции в Национальном Собрании Армении руководитель армянской делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» Армен Ашотян.

«В основе переоценки должен лежать факт намеченного к подписанию нового рамочного соглашения с ЕС. Наша работа с Европарламентом должна получить новое качество», – сказал Ашотян, отметив также важность роли европейских институтов в деле продвижения государственных интересов Армении.

Еще одним важным обстоятельством является следующее: после коррупционных скандалов в ПАСЕ раскрыты нездоровые проявления азербайджанского лоббизма.  Кроме того, по словам Ашотяна, нужно учесть важность двусторонних отношений со странами Восточного партнерства.

Армен Ашотян сообщил также, что на сессии ПА «Евронест» в Киеве приняты 4 доклада, которые относились к энергетической, экономической, социальной и политической сферам. Приняты также 3 резолюции, одну из которых представила армянская делегация.

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