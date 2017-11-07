Завершился срок подачи заявлений об аннулировании итогов голосования

Заявления об аннулировании итогов голосования или пересчете голосов по итогам состоявшихся 5 ноября с.г. в 69 общинах РА выборов в органы местного самоуправления Армении можно было представить в территориальные избирательные комиссии до 11:00 7 ноября.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РА сообщили, что в установленные сроки в 8 избирательных территориальных комиссий (в частности: №17, №18, №21, №24, №25, №26, №29 и №37) было представлено 22 заявления относительно пересчета голосов на 24 избирательных участках.

Отмечается также, что со стороны доверенного лица кандидата на пост главы общины Цахкаовит Арагацотнской области РА Гора Унаняна было представлено заявление в территориальную избирательную комиссию № 17 относительно аннулирования итогов голосования на избирательном участке 17/41.«В установленном порядке и в установленные сроки все заявления будут обсуждены в территориальных избирательных комиссиях», – заявили в ЦИК РА.