Марочный блок с пятью марками, посвященными картинам Айвазовского, пущен в оборот
14:05, 7 Ноябрь, 2017
Официальная церемония гашения марочного блока с пятью марками, выпущенного к 200-летию со дня рождения выдающегося мариниста армянского происхождения Ованнеса (Ивана) Айвазовского, состоялась в Ереване во вторник. Мэр Еревана Тарон Маргарян в музее истории Еревана присутствовал на церемонии открытия филателистической выставки, посвященной 200-летию Ованнеса Айвазовского. В рамках выставки состоялась также торжественная церемония гашения новой открытки с пятью марками, посвященной теме «Всемирно известные армяне: 200-летие Ованнеса Айвазовского».
Как передает «Арменпресс», открытку погасили мэр Еревана Тарон Маргарян, министр культуры Армен Амирян, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арман Хачатрян, генеральный директор «Айпост траст менеджмента» Хуан Пабло Гечиджян и председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.
На вводимой в оборот открытке представлены марки с номинальной стоимостью в 170, 220, 230, 380 и 450 драмов, с изображением пяти известных картин Ованеса Айвазовского.