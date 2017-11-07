В Сиднее предъявили обвинение женщине, въехавшей в здание школы

Власти Австралии предъявили обвинения в неосторожном вождении машины женщине, въехавшей в здание начальной школы в Сиднее, в результате чего два ребенка погибли, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. По данным полиции, автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, въехал в здание школы, в классе на тот момент находились 24 ребенка. Пять детей доставили в больницы, двое впоследствии скончались. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу для проведения анализов.

Как заявил представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие".