Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом

Компания Lamborghini представила концептуальный «суперкар будущего», который был разработан в сотрудничестве с Массачуссетским технологическим институтом. Прототип назвали Terzo Millennio (в переводе с итальянского – «Третье тысячелетие»), а одной из особенностей стал «самозалечивающийся» карбоновый кузов, передает Арменпресс.

По задумке инженеров, «суперкар будущего» должен оснащаться электрической силовой установкой: в каждое из колес встроено по электромотору, которые питаются от комплекта «инновационных суперкондесаторов», встроенных в структуру кузова. Характеристики агрегатов, как и подробности их работы, не называются.

Разработчики утверждают, что нанотехнологии позволят не только использовать кузов, как один большой аккумулятор, но и сделать его «самовосстанавливащимся». Электроника распознает трещины или любые другие повреждения углепластиковых панелей и устранит их с помощью специальных нанотрубок, каналов, заполненных «залечивающими химическими веществами».