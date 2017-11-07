Признание Геноцида армян штатом Индиана имеет пропагандистское и моральное значение: Арут Сасунян

Признание геноцида армян штатом Индиана имеет пропагандистское и моральное значение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал редактор и издатель газеты «Курьер Калифорнии» Арут Сасунян.

«Согласно Конституции США, штаты не могут вмешиваться во внешнюю политику страны. Решения штатов не могут оказывать влияние на решения Вашингтона, однако признание Геноцида армян отдельными штатами имеет пропагандистское и моральное значение. С этой позиции оно может оказаться полезным»,- сказал редактор и издатель газеты «Курьер Калифорнии» Арут Сасунян.

По его словам, армянский народ давно уже прошел фазу признания Геноцида армян. «Если мы хотим продвинуть наше дело, мы должны обратиться в международный суд, требуя от Турции восстановления наших прав, отнятых у нас во время Геноцида»,- сказал редактор и издатель газеты «Курьер Калифорнии» Арут Сасунян.

Индиана стала 48-м штатом США, признавшим Геноцид армян.

Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская турецкая империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев.





Он также объявил дни с 6-го по 12-е ноября неделей осведомленности об Армении.Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении около полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада во вопросу армянского геноцида.Факт Геноцида армян признан многими странами, в частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, Бундестагом Германии, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, а также парламентами Чехии, Австрии, Чили, Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши.