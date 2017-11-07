Лукашенко поздравил белорусов с юбилеем Октябрьской революции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников со 100-летним юбилеем Октябрьской революции, отметив, что сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу потенциала современного белорусского государства. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение", - говорится в поздравлении.

По словам президента, сформированные "в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства".

Белоруссия на сегодняшний день остается единственной постсоветской страной, где 7 ноября является государственным праздником - Днем Октябрьской революции. Однако крупных мероприятий на официальном уровне не проводится.