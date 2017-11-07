Харви Вайнштейна исключили из Телевизионной академии США

Академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию "Эмми", в понедельник пожизненно исключила из своих рядов голливудского продюсера Харви Вайнштейна после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и насилии, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

"После сегодняшнего слушания правление академии проголосовало за пожизненное исключение Харви Вайнштейна. Академия защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы", - приводитзаявление академии журнал Variety.

За свою карьеру Вайнштейн заработал 16 номинаций на премию "Эмми", которую вручает американская телеакадемия.

Ранее Вайнштейна уже исключили из американской и британской киноакадемий, а также из Гильдии продюсеров. Кроме того, Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, после чего она объявила о поиске частного инвестора.

Скандал вокруг американского продюсера разгорелся после публикации в октябре в газете The New York Times расследования о домогательствах Вайнштейна, длившихся на протяжении почти 30 лет. Всего таком поведении Вайнштейна заявили около 60 женщин, в числе которых актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн считаелся одним из самых успешных и влиятельных продюсеров Голливуда, среди выпущенных им фильмов "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Убить Билла", "Властелин колец: Братство кольца", "Властелин колец: Две крепости", "Банды Нью-Йорка", "Король говорит!", "Джанго освобожденный" и многие другие.