32-летнему жителю Раздана предъявлено обвинение в убийстве двух человек, также жителей Раздана. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, в рамках предпринятых широкомасштабных следственных действий были выяснены обстоятельства и мотив убийства двух граждан в Раздане.



Согласно полученным фактическим данным, убийство Вардуи Симонян и Самвела Алиханяна было совершено в собственном доме 32-летним жителем Раздана из корыстных побуждений. Последний был давно знаком с потерпевшими.

По предварительным данным, вечером 18-го сентября подозреваемый привез потерпевших к себе домой на машине "Опель Астра", где избил их и потребовал деньги. Получив отказ, он железной проволокой задушил Алиханяна, а затем железной гирей нанес удар по голове Симонян, убив ее.



Для сокрытия следов тяжкого преступления он завернул трупы в полиэтиленовую пленку, обмотал клейкой лентой и вывез в поле, расположенное поблизости от 51-го километра трассы Ереван-Севан, где и зарыл трупы в землю.



Ему выдвинуто обвинение по 1-му и 8-му пункту 2-й части 104-й статьи (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом) Уголовного кодекса Армении.



Как сообщалось ранее, о местонахождении Симонян и Алиханян не было известно с 18-го сентября, о чем правоохранителям сообщили их родственники. Было возбуждено уголовное дело и предприняты оперативно-розыскные мероприятия. 2-го ноября их тела были обнаружены по соседству с бензоколонкой, расположенной у трассы Ереван-Севан.



Было проведено опознавание, и родные опознали их на основании одежды, зубов и других дополнительных данных.



Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.