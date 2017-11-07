Вооруженные люди напали на телеканал в Кабуле

Группа вооруженных людей напала на местную телевизионную станцию в столице Афганистана Кабуле. Поступают сообщения об убитых и раненых, сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

Очевидцы рассказывают, что нападавшие бросали гранаты и стреляли из огнестрельного оружия в здании частного телеканала Shamshad.

Один из репортеров телеканала, которому удалось убежать, рассказал Би-би-си, что нападавшие все еще находятся в здании. На месте ЧП слышны звуки стрельбы.

"Некоторые из моих коллег были убиты и ранены. Мне удалось убежать", - рассказал Хашмат Истанкзаи.

Как сообщает агентство Рейтер, в результате нападения погибли от двух до пяти человек.

Представитель полиции Кабула Басир Муджахид сообщил, что нападение началось со взрыва у входа в здание телеканала, после чего нападавшие ворвались внутрь и открыли стрельбу. По его словам, одного из нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Предположительно, в здании находится около ста человек. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.