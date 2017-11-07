Министр транспорта Армении Ваан Мартиросян ознакомился в Гегаркунике с ходом дорожно-строительных программ

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян с рабочим визитом посетил Гегаркуникскую область РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно информации, в центре внимания министра были дорожно-строительные программы.

Дорога, связывающая сельские общины Цовак, Лчашен, Макенис, Ахпрадзор, годами была непроходима.

В ходе предыдущего визита министра руководители общин просили найти решение данной проблемы. Теперь участок дороги протяженностью в 11,6 км проходима. Главы общин и население довольны проведенной работой, поскольку уже есть возможность вывозить сельхозпродукцию на продажу.

Завершен капитальный ремонт основной дороги, связывающей общины Вахашен, Астхадзор, Золакар, Варденик с городом Мартуни.

Ремонтируется и дорога протяженностью в 7,3 км, связывающая общины Еранос, Вардадзор, Дзорагюх и Цаккар с райцентром.

Однако дорога не сдана в эксплуатацию в предусмотренный договором срок – 16 сентября. За несоблюдение сроков договором полагается штраф.

Министр поручил компании-подрядчику ускорить темпы и полностью завершить строительные работы до 15 ноября.