Армянский Давос: Главная тема бизнес-инновационного форума – создание цифровой экономики

Главная тема бизнес-инновационного форума в этом году - создание цифровой экономики, разработка инновационных стратегических подходов, развитие научно-исследовательских инфраструктур. Форум, который проводится в пятый раз, состоится 10-11-го ноября в Дилижане, под покровительством премьер-министра Армении Карена Карапетяна. В беседе с «Арменпресс» исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян сказал, что основная цель форума – создание платформы для профессионального обсуждения стратегических вопросов.

«Союз предприятий ИТ-отрасли поставил перед собой задачу восстановить имидж Армении в качестве высокотехнологичной страны, следовательно, есть необходимость создания платформы, на которой возможно профессиональное обсуждение стратегических вопросов. Создание высокотехнологичной страны невозможно без согласованной политики и четких инновационных подходов в этом вопросе»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян.

По его словам, будут приглашены иностранные специалисты, обсуждается и изучается зарубежный опыт. В этом году в форуме примут участие эксперты из Германии, Бельгии, Румынии. «Надеемся, что форум, в конце концов, станет армянским Давосом, хотя, конечно, это звучит несколько пафосно. Если Давос, скорее, обсуждает экономические и финансовые вопросы, то наш форум станет площадкой для обсуждения инноваций, получив более международное звучание»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян.

По его словам, в первую очередь будут обсуждаться темы создания цифровой экономики, разработки инновационных стратегических подходов, развития научно-исследовательских инфраструктур.

Будут затронуты вопросы защиты интеллектуальной собственности.