Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретился с императором Японии Акихито. Первая леди надела на прием закрытое темно-синее платье от Dior. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph.

Трамп посетил Токио в рамках 12-дневного визита в Азию. По информации издания, платье Мелании выглядело скромно по сравнению с ее предыдущими нарядами. В столицу Японии она прибыла в темном пальто Fendi.

3 ноября сообщалось, что в Токио женщин-полицейских обучили, как защищать Меланию и дочь главы государства Иванку Трамп от японок, которые могут попытаться подарить цветы или сувениры «первым леди США».