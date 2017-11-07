Названы самые популярные в мире модели авто
Британская фирма Park Indigo обнародовала список самых популярных автомобилей мира. как передает Арменпресс, об этом инфографика опубликована на сайте компании.
Первое место в рейтинге занял пикап Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 странах. На второй позиции — Volkswagen Golf, который пользуется особым спросом в Европе. Замыкает тройку Toyota Land Сruiser, популярная в Африке и на Ближнем Востоке. В Северной Америке бессменным лидером остается "тяжеловоз" Ford F-150.
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