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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян посетил патриархат ААЦ в Иерусалиме


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 6 ноября, в рамках визита в Израиль, посетил патриархат ААЦ в Иерусалиме и встретился с архиепископом Нурханом Манукяном.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД, министр представил армянскому патриарху Иерусалима цели визита и результаты состоявшихся встреч. На встрече также был затронут вопрос сотрудничества трех церквей в храме Гроба Господня. Стороны также обсудили другие вопросы.

По приглашению премьер-министра и главы МИД  Израиля,  министр ИД РА  Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы  встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной  и законодательной  властей  Израиля.

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