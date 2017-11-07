Министр ИД Армении Эдвард Налбандян посетил патриархат ААЦ в Иерусалиме

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 6 ноября, в рамках визита в Израиль, посетил патриархат ААЦ в Иерусалиме и встретился с архиепископом Нурханом Манукяном.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД, министр представил армянскому патриарху Иерусалима цели визита и результаты состоявшихся встреч. На встрече также был затронут вопрос сотрудничества трех церквей в храме Гроба Господня. Стороны также обсудили другие вопросы.

По приглашению премьер-министра и главы МИД Израиля, министр ИД РА Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.