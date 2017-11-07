Президент Южной Кореи неожиданно прибыл на базу ВС США, чтобы лично встретить Трампа

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретил во вторник находящегося в стране лидера США Дональда Трампа на американской военной базе Кэмп-Хамфриз. Прибытие главы южнокорейского государства на этот объект не было объявлено заранее и стало для всех сюрпризом. Ранее сообщалось, что президенты должны встретиться в Сеуле во второй половине дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Они пожали друг другу руки и проследовали в столовую, где разделили простой солдатский обед в компании военнослужащих двух стран. Это первый случай в южнокорейской истории, когда лидер приветствует главу другого государства не на территории своей сеульской резиденции Чхонвадэ.

"Сегодня исторический день, когда президенты Республики Корея и США впервые встретились на американской военной базе в Южной Корее, чтобы вдохновить личный состав", - сказал Мун Чжэ Ин во время совместной трапезы.

Он выразил благодарность всем военнослужащим, отметив, что они являются "краеугольным камнем военного союза США и Республики Корея". "Давайте вместе работать над созданием мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - призвал присутствующих президент.

По словам представителя администрации президента, формальная церемония встречи Трампа пройдет позднее днем в столице, где состоятся его переговоры с Мун Чжэ Ином.

Президент США прибыл во вторник с государственным визитом в Республику Корея. Самолет с американским лидером на борту приземлился на американской военно-воздушной базе в Осане примерно в 60 км от Сеула, откуда вертолет доставил его в Кэмп-Хамфриз.

Поездка Трампа в Южную Корею является частью его турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону - самого продолжительного из всех, которые предпринимались за последние 25 лет кем-либо из американских президентов.

Главная цель поездки, которая завершится 14 ноября, - договориться об усилении дипломатического и экономического давления на Пхеньян с тем, чтобы обуздать его ядерные амбиции. Другая приоритетная задача - продвижение экономических интересов США в регионе.





