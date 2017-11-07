Главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич огласил состав сборной Армении
11:38, 7 Ноябрь, 2017
Главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич огласил состав команды, которая будет готовиться к матчам предварительного этапа чемпионата Европы. Как передает «Арменпресс», сборная Армении 23-го ноября в Тиране сыграет с командой Албании, а 26-го ноября в Ереване примет команду Дании.
Расширенный состав сборной Армении
1. Амиран Амирханов - «Газпром», Россия
2. Лукас Фишер - «Гран-Канария», Испания
3. Андраник Чрабаш - «Окапи Аалстар», Бельгия
4. Райан Боутрайт - «Бешикташ», Турция
5. Алинн Хесс - «Базель Старвингс», Швейцария
6. Крис Янку Осикян - «Ялова», Турция
7. Андрей Константинов - «Барс», Россия
8. Вардан Бидросян - без клуба
9. Арарат Кочинян - «Урарту»
10. Альберт Тадевосян - МГУ, Россия
11. Эдгар Бабаян - «Урарту»
12. Георгий Подкользин - «Арцах»
13. Константин Мирзоянц - «Армеци», Россия
14. Марсель Овсепян - «Рубон», Беларусь
15. Давид Хачатрян - «Гранд Спорт»
16. Арагат Абрагамян - «Масис», США
17. Сергей Полухин - «Барс», Россия
18. Товмас Хорданян - «Урарту»
19. Терри Смит - ГТВ, Франция
Аркадий Мкртичян, Артем Тавакалян, Карен Чивичян, Мэтью Мадоян, Арам Арсланян и Андре Спайт Мкртчян не смогут присоединиться к сборной из-за игр студенческой лиги США.
Сборная Армении начнет подготовку к матчам с 20-го ноября, передают из федерации баскетбола Армении.