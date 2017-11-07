Левон Аронян удостоился золотой медали на первой доске

Левон Аронян показал лучший результат на первой доске. Как передает «Арменпресс», завершилось командное первенство Европы по шахматам, которое проходило на Крите.

Женская сборная Армении по шахматам заняла 9-е место в командном чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

В заключительном туре наша команда со счетом 0,5:3,5 уступила сборной России. Лишь Лилит Галоян на третьей доске смогла сделать ничью. Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Мария Геворгян свои партии проиграли.

Сборная России выиграла первенство континента, опередив команды Грузии и Украины.

На завершившемся в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении в отсутствии Левона Ароняна не смогла обыграть сборную Сербии-2:2.

Габриел Саркисян одержал победу на второй доске, Сергей Мовсесян и Грант Мелкумян сыграли вничью, а на последней доске Оганес Габузян потерпел поражение. Наша команда набрала 10 очков и заняла 12-е место, что является худшим результатом за последние годы.