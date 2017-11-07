Армянский адмирал ВМС Чили: размышления о пройденном пути, армянской общине, армянской армии

В Чили проживают более 600 армян. Они работают в различных отраслях – торговле, промышленности и пр. Среди армян Чили есть академики, дипломаты, журналисты, врачи. «Арменпресс» побеседовал об армянской общине с адмиралом ВМС Чили Эрнаном Куюмджяном, который рассказал также о своем пройденном пути, высказал мнение об армянской армии.

- Г-н Куюмджян, как получилось, что вы начали служить в ВМС? Что вас привлекло туда?

- В 14-летнем возрасте я поступил в Академию ВМС. Я и не представлял, что это такое, однако я любил море, корабли, мореходство, я хорошо плавал. В годы учебы в Академии ВМС я полюбил все это больше. 5 лет учебы в Академии ВМС были довольно трудными, однако я все преодолел.

- Смотря в прошлое, как вы видите свой путь на этом поприще? Какие интересные эпизоды вспомните?

- Я провел в этой отрасли 39 лет – после окончания Академии ВМС. Это было нелегкое время, однако я получал удовольствие от проделанной мною работы. Я прошел долгий путь в различных подразделениях ВМС, принимал участие в самых различных экспедициях и походах.

В качестве адмирала я 10 лет служил на различных должностях. Мой принцип – работать добросовестно, стимулировать сотрудников. Однако ценою этому то, что ты оставляешь семью в одиночестве, не делишь с нею важные события.

- В чем был залог вашего успеха? Чем вы руководствовались в общении с товарищами по работе, с политическими деятелями?

- Всегда делать все по максимуму. Быть искренним, заботиться о людях, подчиненных, завоевать их доверие. Быть правдивым и не избегать трудных заданий, проблем. Недавно я прочел лекцию для офицеров Академии ВМС, рассказав обо всем этом.

В общении с коллегами я ценю взаимное уважение и поддержку. Если бог наградил вас талантом, надо им воспользоваться в полной мере.

В общении с политическими деятелями я ценю открытость, искренность, терпеливость, толерантность к чужому мнению.

- Что вы думаете о ВС Армении? Что надо сделать, чтобы иметь сильную армию?

-Я знаю об этом недостаточно, чтобы составить цельное мнение. В любом случае, я знаю, что армянская армия была храброй во время войны с Азербайджаном, защищая НКР. Я посетил линию обороны в 2013 году и был впечатлен мотивированной и подготовленной молодежью.

- Если не ошибаюсь, вы посещаете Армению уже в третий раз. Какие перемены вы заметили?



При каждом визите я вижу перемены, знакомлюсь с новыми людьми, прибретаю друзей. Общаюсь с молодежью, которая владеет английским, французским.

- После того, как вы прослужили в ВМС более 40 лет, вы занялись бизнесом. Можете рассказать о своей деятельности?

- Уже 17 лет, как я на пенсии, и успел многое сделать в различных отраслях. Сегодня я веду некоммерческую деятельность в областях образования и культуры. У меня есть небольшая компания, которая импортирует оборудование для криминальных расследований. Мы также работаем в области кибер-безопасности.

- Расскажите об армянской общине Чили.

- Армянская община Чили малочисленная. Мой отец – Лорис Куюмджян, был в 1957 году первым председателем армянской общины. Многие армяне приехали в Чили в 1930-х. Сегодня в организации «Ай-тун» зарегистрировано 100 армян, вместе с семьями их будет около 400 человек. По стране проживают еще около 200 армян, общая цифра не достигает 1000. По сравнению с Аргентиной, где проживают 130 тысяч армян, это мало. Они работают в различных отраслях – торговле, промышленности и пр. Среди армян Чили есть академики, дипломаты, журналисты, врачи. Среди известных – председатель Ассоциации дипломатов Энрике Мелконян, журналист газеты «El Mercurio» Тамара Аветикян, посол Лусия Аветикян, экономист Хуан Пабло Гуюмджян.





Интервью Анны Гзирян