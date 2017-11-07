В Тибете построят самый высокий в мире планетарий

Самый высокий в мире планетарий начнут строить в следующем году в столице Тибета Лхасе на юго-западе Китая в следующем году, как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что в настоящее время специалисты уже начали прорабатывать дизайн будущего планетария. Местное правительство и эксперты приняли решение объединить с будущим планетарием уже существующие музей естественных наук и музей технологий и выставочный центр и создать некоммерческий музейный комплекс.

После завершения строительства планетария в нем будет установлен оптический телескоп диаметром один метр.

Сколько времени потребуется на строительство планетария, не уточняется.